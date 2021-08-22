Два года тюрьмы грозит «черному» лесорубу из села Алтайское

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Анна СЕМИНА

В селе Алтайское Алтайского района раскрыли незаконную рубку деревьев. Подозреваемым оказался местный житель 1987 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полицейских, с начала лета этого года в трех километрах от села мужучина спилил восемь осин и одну березу. Их он распилил на чурки и поколол дрова, а также снял кору с осин и продал за 20 тыс. рублей.

- Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 36 тысяч рублей. Свою вину мужчина отрицать не стал, - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Кстати, подозреваемый уже признался во всем и возместил ущерб.

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