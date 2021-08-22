Еще 25 больных ковидом скончались в Алтайском крае

За все время пандемии скончались почти 4,5 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 25 смертей пациентов с коронавирусом. По данным краевого оперштаба, 22 летальных исхода напрямую связаны с новой инфекцией.

- Умерло 4 483 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 396 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 087 человек (+ 3), - отметили в штабе.

Общая статистика по заболеваемости выглядит следующим образом:

- 68119 заболевших;

- 52008 выздоровевших;

- 2742 пациента с ковидом и 363 человека с вирусной пневмонией лечатся в ковидариях;

- 825 человек в тяжелом состоянии, 199 из них подключены к ИВЛ;

- 32 бессимптомных вирусоносителя и 506 человек с пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- 1912845 человек обследовано на ковид;

- 127384 человека получили первую прививку, еще 470357 – обе, 1107 жителей края ревакцинировались.