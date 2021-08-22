Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 августа 2021 9:48

Еще 25 больных ковидом скончались в Алтайском крае

За все время пандемии скончались почти 4,5 тысячи человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
За все время пандемии скончались почти 4,5 тысячи человек

За все время пандемии скончались почти 4,5 тысячи человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 25 смертей пациентов с коронавирусом. По данным краевого оперштаба, 22 летальных исхода напрямую связаны с новой инфекцией.

- Умерло 4 483 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 396 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 087 человек (+ 3), - отметили в штабе.

Общая статистика по заболеваемости выглядит следующим образом:

- 68119 заболевших;

- 52008 выздоровевших;

- 2742 пациента с ковидом и 363 человека с вирусной пневмонией лечатся в ковидариях;

- 825 человек в тяжелом состоянии, 199 из них подключены к ИВЛ;

- 32 бессимптомных вирусоносителя и 506 человек с пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- 1912845 человек обследовано на ковид;

- 127384 человека получили первую прививку, еще 470357 – обе, 1107 жителей края ревакцинировались.