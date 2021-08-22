В двух алтайских центрах вакцинируют против ковида без записи

Речь идет о диагностических центрах в Барнауле и Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

В двух диагностических центрах Алтайского края можно сделать прививку от ковида без предварительной записи. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, они находятся в Бийске и Барнауле.

В будние дни с 13:00 до 19:30 вакцинация без записи проходит в Диагностическом центре Алтайского края в Барнауле (проспект Комсомольский, 75а). Сначала нужно пройти в окно №9 в регистратуре, а затем вас направят в кабинеты.

В Бийске сделать прививку можно в Консультативно-диагностическом центре Бийска (улица Советская, 33) с 08:00 до 16:00. Вакцинация ведется в кабинете №118. Если кому-то удобнее все же записаться на процедуру, то запись ведется по телефонам: 8-800-505-85-08, 8-963-509-03-11 или через портал госуслуг.

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