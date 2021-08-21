Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+17.2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2021 12:07

Детей погибших в ДТП на Алтае сотрудников ФСБ выписали из больницы

Их состояние удовлетворительное
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился начальник ГИБДД по Михайловскому району

Автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился начальник ГИБДД по Михайловскому району

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Двух детей, пострадавших в аварии на алтайской трассе, выписали из Шипуновской центральной районной больницы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает Банкфакс.

- Серьезных травм они не получили, госпитализация им не понадобилась, их забрали близкие родственники, - уточняет издание.

Напомним, ДТП произошло 18 августа недалеко от села Шипуново. Водитель - начальник Михайловского райотдела ГИБДД - врезался в припаркованный грузовик. При этом погибли двое его пассажиров: 40-летний мужчина, подполковник и замкомандира части по летной подготовке в управлении ФСБ по Ставропольскому краю и его супруга, которая работала там же секретарем в звании лейтенанта. Остальные пассажиры - двое детей погибшей пары - и сам водитель остались живы.

Семья ехала в аэропорт Барнаула. По имеющимся данным, погибшая женщина приходилась родственницей супруге начальника райотдела ГИБДД.