Детей погибших в ДТП на Алтае сотрудников ФСБ выписали из больницы

Автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился начальник ГИБДД по Михайловскому району Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Двух детей, пострадавших в аварии на алтайской трассе, выписали из Шипуновской центральной районной больницы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает Банкфакс.

- Серьезных травм они не получили, госпитализация им не понадобилась, их забрали близкие родственники, - уточняет издание.

Напомним, ДТП произошло 18 августа недалеко от села Шипуново. Водитель - начальник Михайловского райотдела ГИБДД - врезался в припаркованный грузовик. При этом погибли двое его пассажиров: 40-летний мужчина, подполковник и замкомандира части по летной подготовке в управлении ФСБ по Ставропольскому краю и его супруга, которая работала там же секретарем в звании лейтенанта. Остальные пассажиры - двое детей погибшей пары - и сам водитель остались живы.

Семья ехала в аэропорт Барнаула. По имеющимся данным, погибшая женщина приходилась родственницей супруге начальника райотдела ГИБДД.