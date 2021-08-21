Почти 5,5 тысяч человек умерли на Алтае после заражения коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Алтайском крае на 21 августа 2021 года от регионального оперштаба.

Общее число заболевших коронавирусом на Алтае составляет 67 852 человека. Умерли 4 458 зараженных, в том числе из-за ковида 3 374, у остальных иные причины смерти. Выздоровело 51 882 человека, сообщили в региональном оперштабе.

- За минувшие сутки зарегистрировано 270 новых случаев заболевания, выздоровели 153 пациента, умерли 24 человека, от ковида - 21, - уточнили в оперштабе данные на 21 августа 2021 года.

На лечении в госпиталях с инфекцией находятся 2708 человек и 375 - с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных – 797, из них 216 подключено к аппаратам ИВЛ. В резерве осталось 1497 коек. 30 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 1 908 200 человек. Число полностью привитых составляет 464 531. Одну прививку сделал 126 391 человек, 1 029 получили повторную вакцинацию.