Жительница Бийска решила взять подработку в интернете и лишилась всех накоплений

Женщина хотела подработать в интернете Фото: Анна Перевощикова

Жительница Бийска согласилась на подработку в интернете и лишилась всех своих накоплений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

- Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником отдела кадров одной из фирм. Он предложил подработку в интернете и объяснил, что для выплаты зарплаты необходимо оформить банковскую карту, - рассказали в полиции.

Под диктовку она выполнила ряд действия и в итоге лишилась всех своих накоплений. Работодатель на связь не вышел и горожанка написала заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции призывают не совершать никаких действий под диктовку неизвестных и не называть номера банковских карт.