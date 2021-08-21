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Происшествия21 августа 2021 8:24

Жительница Бийска решила взять подработку в интернете и лишилась всех накоплений

Под диктовку мошенника женщина выполнила ряд действий
Александра Сапожкова
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Женщина хотела подработать в интернете

Женщина хотела подработать в интернете

Фото: Анна Перевощикова

Жительница Бийска согласилась на подработку в интернете и лишилась всех своих накоплений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

- Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником отдела кадров одной из фирм. Он предложил подработку в интернете и объяснил, что для выплаты зарплаты необходимо оформить банковскую карту, - рассказали в полиции.

Под диктовку она выполнила ряд действия и в итоге лишилась всех своих накоплений. Работодатель на связь не вышел и горожанка написала заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции призывают не совершать никаких действий под диктовку неизвестных и не называть номера банковских карт.