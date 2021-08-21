В 2022 году в Камне-на-Оби начнут строить межрайонный диагностический центр

Фото: Анна Дедова/правительство Алтайского края

В следующем году в Камне-на-Оби стартует строительство межрайонного диагностического центра. Об этом сообщил зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко во время рабочей поездки в город.

Сейчас для нового центра готовится проектно-сметная документация.

- Здесь будут получать медицинскую помощь не только жители города, но и прилегающих районов. Работа в этом направлении ведется, - отметил главврач больницы Олег Войтов.

Помимо этого, в городе недавно открыли отделение гемодиализа, сосудистый центр и центр амбулаторной онкологической помощи. Для новых отделений приобрели материально-техническую базу, привлекли врачей, и работа по привлечению кадров продолжается.