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Общество21 августа 2021 6:16

В 2022 году в Камне-на-Оби начнут строить межрайонный диагностический центр

Сейчас готовится проектно-сметная документация
Александра Сапожкова
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Фото: Анна Дедова/правительство Алтайского края

Фото: Анна Дедова/правительство Алтайского края

В следующем году в Камне-на-Оби стартует строительство межрайонного диагностического центра. Об этом сообщил зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко во время рабочей поездки в город.

Сейчас для нового центра готовится проектно-сметная документация.

- Здесь будут получать медицинскую помощь не только жители города, но и прилегающих районов. Работа в этом направлении ведется, - отметил главврач больницы Олег Войтов.

Помимо этого, в городе недавно открыли отделение гемодиализа, сосудистый центр и центр амбулаторной онкологической помощи. Для новых отделений приобрели материально-техническую базу, привлекли врачей, и работа по привлечению кадров продолжается.