Два года может получить житель Алтайского края за строительство забора

Мужчина спилил деревья для забора Фото: Анна СЕМИНА

50-летний житель Волчихинского района может отправиться в колонию за строительство забора. Он его сделал с грубым нарушением закона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Полицейские предварительно установили, что в мае этого года мужчина в расположенном на окраине населенного пункта колке спилил шесть сырорастущих деревьев породы осины, - рассказывают в ведомстве.

Деревья он распилил прямо там же, а затем погрузил в машину и привез домой. Из того, что получилось добыть сделал столбы для забора. Когда на злоумышленника вышли полицейские, он своей вины отрицать не стал. Ущерб составил около десяти тысяч рублей, но так как незаконная рубка – это уголовное преступление, то мужчине грозит серьезное наказание: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.