На Алтае мужчина жестко избил друга за замечание о судимости

Обвиняемого задержали и заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего жителя Топчихинского района. Его обвиняют в том, что он до смерти забил своего друга, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По версии, следствия, 30 июля этого года молодые люди вместе распивали алкоголь в доме знакомых.

- Между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой друг нелицеприятно отозвался об обвиняемом, как о ранее судимом человеке, - поясняют детали в СУСКе.

Обвиняемый не смог сдержать обиду и напал на товарища. Он начал его жестоко избивать, преимущественно по голове. А после просто взял и ушел. Потерпевший спустя некоторое время скончался от черепно-мозговой травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.