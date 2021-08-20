Алтайские таможенники изъяли 60 кг насвая в 2021 году

Табачные изделия без таможенной декларации пытались ввести в Россию

Табачные изделия без таможенной декларации пытались ввести в Россию граждане Таджикистана, сообщает Алтайская таможня.

«Без декларирования для личного пользования гражданам разрешается ввезти на территорию евразийского экономического союза 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов одним совершеннолетним лицом», - поясняет начальник таможенного поста барнаульского аэропорта Виталий Пеледов.

В ведомстве рассказали, что во время таможенного контроля багажа пассажиров из Таджикистана в барнаульском аэропорту сотрудники выявили 72 эпизода незаконного ввоза табака. Возбуждены административные дела за недекларирование товаров.