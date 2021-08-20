8,4 млрд рублей вложат «Россети» в техобслуживание и ремонты электросетей Сибири

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании Правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского Федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 года рассказал о производственных мероприятиях накануне осенне-зимнего периода (ОЗП).

Андрей Рюмин отметил, что прохождение ОЗП в Сибири связано со сложными погодными явлениями, характерными для региона уже ранней осенью.

– Подготовку к сезону максимальных нагрузок завершим к концу сентября. В число приоритетов компании «Россети» также входит обеспечение комфортных условий работы персонала, задействованного на энергообъектах в неблагоприятном климате. Кроме этого, в срок будут реализованы мероприятия инвестиционной программы по усилению системной надежности, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети».

На реализацию программы технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) в 2021 году в Сибири направят 8,4 млрд рублей, что на 600 млн больше, чем в прошлом году. В рамках программы осуществляется ремонт подстанционного оборудования, опор линий электропередачи (ЛЭП), фундаментов, замена проводов и изоляторов, расчистка просек ЛЭП. Все мероприятия ТОиР выполняются в соответствии с графиком.

Персонал и спецтехника в СФО к полностью готовы к прохождению ОЗП и аварийно-восстановительным работам, запас оборудования и материалов укомплектован на 100 %, на случай возможных аварий подготовлено 540 резервных источников питания.

На территории Алтайского края ремонтную кампанию 2021 года филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» уже выполнил более чем на 60%, а по некоторым позициям – на 80%. В этом году алтайские энергетики вложат в ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства более миллиарда рублей и более 800 миллионов в реконструкцию и модернизацию.

В планах «Алтайэнерго» до начала периода максимальных нагрузок на сети и подстанции, отремонтировать более 8 тысяч километров линий электропередачи, напряжением 0,4 – 110 киловольт, заменить почти 24 тысячи изоляторов и две с половиной тысячи опор воздушных линий электропередачи. Отремонтировать больше полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 180 подстанций напряжением 35-110 киловольт.

Проводится также реконструкция и модернизация объектов.

– Даже несмотря на достаточно непростую ситуацию с паводками и пожарами, с которой столкнулись в этом году регионы Сибири, энергокомпании отрабатывают все в штатном режиме. Отключения потребителей, которые возникали при воздействии погодных аномалий, устранялись в максимально короткие сроки, – отметил министр энергетики России Николай Шульгинов во время заседания комиссии.