Жители Алтая доверили Россельхозбанку 19 млрд личных средств

Фото предоставлено Россельхозбанком

В Алтайском региональном филиале Россельхозбанка на середину августа 2021 года объем средств частных клиентов превысил 19 млрд рублей, рост с начала года составил более 215 млн рублей. Объем вкладов составляет 16,2 млрд, текущих счетов - 2,8 млрд рублей, увеличившись на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми востребованными являются продукты «Доходный», «Доходный Пенсионный», «Растущий Доход» — с помощью данных депозитов клиенты могут распоряжаться своими средствами в зависимости от цели — накопить, снять проценты в конце срока или ежемесячно.

В августе Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» на 1,5 п.п. Максимальная ставка по счету возрастет до 6,5% годовых. Теперь при первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растет до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.

Возможность бессрочного размещения денежных средств предоставляет накопительный счет. При проведении приходных и расходных операций по накопительному счету не теряется доход по счету, а начисление процентов осуществляется ежедневно на остаток денежных средств на счете по состоянию на начало операционного дня. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путем зачисления суммы причитающихся процентов на счет.

«Вклады Россельхозбанка сегодня конкурентоспособны на рынке: они имеют привлекательную доходность, ориентированы на разные потребности, доступны благодаря широкой сети филиалов и офисов. Привлекательные условия сберегательных продуктов банка позволят нашим клиентам выбрать наиболее подходящие варианты размещения средств в зависимости от целей: накопление к определенному сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнения и снятия средств со счета, сохраняя начисленные проценты. Линейка вкладов постоянно расширяется, меняя свое наполнение в зависимости от желания клиентов. Каждый может найти вклад, отвечающий его потребностям», - прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка.

Клиентам Россельхозбанка предоставляется полный перечень услуг и высокое качество обслуживания. Большинство вкладов можно оформить как в офисе Банка, так и с использованием дистанционных каналов: интернет-банк и мобильный банк РСХБ. Все подробности по вкладам для частных клиентов на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.

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