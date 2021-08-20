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Общество20 августа 2021 11:18

Главный ветврач Хабарского района подозревается во взяточничестве

Он мог получить почти 80 тысяч рублей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Он мог получить почти 80 тысяч рублей

Он мог получить почти 80 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача по Хабарскому району. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он подозревается в получении взятки.

По данным следователей, осенью 2018 года мужчина получил 79 тысяч рублей на свой банковский счет от человека, который занимается скупкой и реализацией мясной продукции. Взятку он дал за то, чтобы ветеринар выдал свидетельство без прохождения ветеринарной экспертизы.

- В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.

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