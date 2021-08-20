Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 20 августа 2021 года составило 51729

За сутки еще 268 человек заболели новой инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 20 августа 2021 года увеличилось еще на 111. За весь период пандемии вылечились от ковида 51729 человек, сообщаект краевой оперштаб.

Согласно статистике, за сутки еще 268 человек заболели новой инфекцией, из них в Барнауле – 77. Также 26 пациентов скончались. Сейчас в больницах края на лечении от Covid-19 находятся 2754 человека. Среди них в тяжелом состоянии - 768. К ИВЛ подключено 198.

34 человека болеют бессимптомно и лечатся дома. Всего в крае было зарегистрировано 8 482 бессимптомных случаев крае.

20 августа привились больше 585 тыс. жителей края. Из них 125 тыс. поставили первый компонент вакцины. Полностью привиты более 458 тыс. человек. 950 прошли ревакцинацию, говорят в оперативном штабе края.