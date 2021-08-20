Пять случаев рака выявили в ходе профилактической акции в Заринске

Жителей обследуют на наличие злокачественных патологий Фото: Алтайский онкологический диспансер

В Заринске с 26 июля проходит профилактическая акция по борьбе с онкологическими заболеваниями. В ходе обследования местных жителей было выявлено пять случаев рака, сообщили в краевом онкодиспансере.

Участники онкоснининга сдают кровь, проходят УЗИ и маммографию, а также получают консультацию у врачей-онкологов. Все обследования абсолютно бесплатные.

- В связи с тем, что сейчас возможность попасть на прием к узким специалистам у населения вновь ограничена из-за эпидемиологической ситуации, врачи краевого онкодиспансера и проводят подобные выездные мероприятия, - добавили в медучреждении.

За три недели проверено 282 человека из Заринска и Заринского района, у пяти из них нашли рак, в том числе две опухоли молочной железы, два рака кожи и один лимфогранулематоз. Пациентов направили в краевой онкодиспансер для прохождения лечения. Еще у семи человек анализы показали высокий уровень онкомаркеров, сейчас им уточняют диагноз.