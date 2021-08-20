На Алтае принимают заявки на возмещение затрат на туристские поездки

Речь идет о путешествиях в приоритетные территории нашего региона Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начали прием заявок на возмещение части затрат туроператоров на поездки в приоритетные территории. Заявки отберут в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Алтайском крае», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В этом году из краевого бюджета на эту форму господдержки выделено 500 тыс. рублей. Размер субсидии доходит до 90% от всех затрат на организацию проезда, экскурсии и размещения туристов, но не больше 2 тысяч рублей на одного туриста, который участвует в двухдневном путешествии, и не больше 5 тысяч рублей на туриста, отдыхающего больше двух дней.

- Приоритетными территориями региона признаны Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы Алтайского края, - отметили в администрации края.

Заявки принимают до 17:00 1 октября.