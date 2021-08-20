Власти Барнаула допустили возможность появления полос для общественного транспорта

Решение должны принять после принятия новой транспортной схемы Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула не исключила выделение полос для общественного транспорта . Как сообщает «Толк» со ссылкой на главу комитета дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, чиновники провели исследование самых загруженных участков.

Исследованы были участки на проспектах Ленина и Строителей, Павловском тракте и улице Малахова. По итогам было заключено, городу нужны выделенные полосы. Они повлияют на скорость движения общественного транспорта. Однако окончательное решение будет принято лишь после того, как будет принята новая транспортная схема – в феврале 2022 года. А внедрение схемы произойдет лишь к сентябрю следующего года.

- Шеломенцев добавил, что обозначения выделенных полос будет недостаточно. Параллельно необходимо заниматься парковочными местами, запускать серверы фотовидеофиксации нарушений, только тогда от выделенных полос удастся получить желаемый эффект, - подчеркнуло издание.

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Итоговая схема должна быть представлена не позднее февраля 2022 года (подробнее)