На День флага в Барнауле пройдут патриотические акции, флешмобы и онлайн-конкурсы

Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме Фото: пресс-службы администрации Барнаула

22 августа в Барнауле отметят День флага. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже запланированы мероприятия в онлайн-формате и с ограниченным числом участников.

В преддверии праздника барнаульцы смогут проверить свои знания по части российской символике в форме онлайн-теста. Он состоит из 30 вопросов, за каждый решенный вопрос – один балл. Время на прохождение теста – 20 минут. По окончании каждому участнику выдадут электронный сертификат.

Также можно будет проверить знание истории, культуры и традиций на квизе «Моя страна возможностей», который пройдет 22 августа в группе Краевого дворца молодежи Вконтакте. Участниками могут стать команды, состоящие от двух до четырех человек.

20 августа в районных администрациях пройдет торжественное вручение паспортов барнаульцам, достигшим 14-летнего возраста. А в библиотеках города пройдут познавательные выставки и интерактивные игры по теме флага.

Помимо этого, в городе пройдет всероссийская хоровая акция: на видео запишутхоровое исполнение Гимна России. А на набережной Оби торжественно поднимут флаг.

- В парке «Центральный» пройдет молодежный праздник с мастер-классами и флешмобами, посвященный Дню Государственного флага Росси. В нем примут участие представители поисковых и студенческих отрядов, - отметили в мэрии.

Кроме того, на площадке по улице Декабристов состоится турнир по мини-футболу.