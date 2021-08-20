Следком возбудил дело по факту нарушения прав ребенка в Бийске

Девочка-инвалид не может дождаться положенного ей кресла Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц после огласки истории с девочкой-инвалидом в Бийске, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее мать подростка рассказала о том, что им не выделяют специальное кресло-коляску.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал доложить о ходе проверки, - отметили в СК.

Следователи полагают, что с декабря 2019 года по настоящий момент должностные лица нарушили законодательство и не обеспечили ребенка положенным оборудования 13-летнюю жительницу Бийска. Все документы на выделение кресла-коляски и кресла-стула собраны, но семье отказывают в их получении.

Следователи продолжают расследование, в ходе которого юридически оценят действия чиновников.

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