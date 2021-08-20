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Общество20 августа 2021 4:37

Половина алтайских педагогов сделали прививку от ковида

В Минобрнауки подчеркнули, что вакцинация является добровольной
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Вакцинация является добровольной

Вакцинация является добровольной

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже 50% педагогов привились от коронавируса. Такие данные приводит Министерство образования и науки региона.

Как отмечают в ведомстве, алтайские преподаватели понимают, что на них лежит большая ответственность. Также в министерстве подчеркнули, что вакцинация – «процесс добровольный».

К слову, ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сказала, что «санкционный» подход к прививочной кампании недопустим. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал её позицию.