Половина алтайских педагогов сделали прививку от ковида

Вакцинация является добровольной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже 50% педагогов привились от коронавируса. Такие данные приводит Министерство образования и науки региона.

Как отмечают в ведомстве, алтайские преподаватели понимают, что на них лежит большая ответственность. Также в министерстве подчеркнули, что вакцинация – «процесс добровольный».

К слову, ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сказала, что «санкционный» подход к прививочной кампании недопустим. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал её позицию.