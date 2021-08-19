Ливневки Барнаула опять не справились с дождем

Последствия дождя Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ливень прошедший в Барнауле в четверг, 19 августа, полностью парализовал работу ливневой канализации. В результате затопленными оказались многие участки дорог и тротуаров, подтверждают в мэрии.

- Дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» с началом дождя оперативно выехали для мониторинга проблемных участков. При необходимости рабочие устраняют засоры ливневых канализаций, убирают решетки для того, чтобы ускорить спуск воды, - рассказывают в администрации города.

Как сообщили в управлении ГО ЧС города, во время ливня в Барнауле выпало около 35 мм осадков, при месячной норме около 49 мм. Порывы ветра достигали 17м/с. Выпал град до 1 см в диаметре.

Местами потоком воды выбило колодцы, их рабочие возвращают на место. Так, в частности, произошло на проезжей части в районе №30 по проспекту Ленина. Вместе с тем, дорожники призывают автомобилистов быть осторожными во время езды по лужам.

Также сегодня поступали сигналы о упавших ветках. Такие ситуации также находятся на контроле.