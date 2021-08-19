Отделение Банка России в Барнауле возглавил Андрей Иванов

Ранее Андрей Иванов работал заместителем управляющего Отделением Красноярск Банка России Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Управляющим Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Андрей Иванов, сообщает пресс-служба организации.

- Ранее он работал заместителем управляющего Отделением Красноярск Банка России, - добавляет источник информации.

Андрей Владимирович родился в Барнауле в 1963 году. В 1985 году получил высшее образование – окончил Новосибирский электротехнический институт. В 93-м получил диплом ВЗФЭИ по специальности «Экономика и управление производством». А десять лет назад он окончил РАНХиГС.

Общий стаж работы в банковской сфере – 28 лет, из которых 26-ть Иванов служил на разных должностях в Отделении Барнаул.