Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 14:01

Встречаем осень во всеоружии: уютные пледы и покрывала – за 1 рубль в «Галамарте»!

Акция действует на весь ассортимент домашнего текстиля 21 и 22 августа
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

И далеко не только они; акция «Второй товар за 1 рубль» действует на весь ассортимент домашнего текстиля 21 и 22 августа! А это подушки, постельное белье, скатерти, прихватки, полотенца… Так что утепляем дом к осени и просто покупаем себе порцию домашнего уюта. Народный магазин знает, как создать настроение!

Смотреть видеосюжет
Плед Фантазия ТМ PROVANCE (Арт. 486 067)
Плед Фантазия ТМ PROVANCE (Арт. 486 067)
микрофибра, 150х200см, 180грм, 4 дизайна
Фото: предоставлено "Галамарт"

Фото: предоставлено "Галамарт"

Холодные вечера не за горами, так что очень кстати будут пледы и покрывала PROVANCE. Мягкие, приятные на ощупь, больших размеров, в которые так приятно закутаться целиком… А можно приобрести покрывало и просто как деталь интерьера. Накройте им старый диван – и у комнаты будет совсем другой вид.

Фото: предоставлено "Галамарт"

Фото: предоставлено "Галамарт"

Комплект качественного постельного белья тоже всегда пригодится. Есть разных расцветок и размеров, а можно взять любые предметы по отдельности: наволочки, пододеяльники, простыни. Все в одном стиле или каждый предмет в разных цветах – как пожелаете.

Фото: предоставлено "Галамарт"

Фото: предоставлено "Галамарт"

Для оформления окон – стильные шторы и занавески, а на кухню – фартуки, кухонные полотенца, скатерти и прихватки. Маленькие детали, которые, тем не менее, способны в лучшую сторону преобразить комнату.

Фото: предоставлено "Галамарт"

Фото: предоставлено "Галамарт"

А еще – скатерти, одеяла, подушки и маски для сна… Множество аксессуаров, которые можно прикупить, что называется, впрок. Домой, на дачу, себе, друзьям, родственникам – не смотря на цены и получая лишь удовольствие от шопинга.

О сроках и подробностях акции узнавайте www.galamart.ru

На правах рекламы.