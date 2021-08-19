Встречаем осень во всеоружии: уютные пледы и покрывала – за 1 рубль в «Галамарте»!

И далеко не только они; акция «Второй товар за 1 рубль» действует на весь ассортимент домашнего текстиля 21 и 22 августа! А это подушки, постельное белье, скатерти, прихватки, полотенца… Так что утепляем дом к осени и просто покупаем себе порцию домашнего уюта. Народный магазин знает, как создать настроение!

Смотреть видеосюжет Плед Фантазия ТМ PROVANCE (Арт. 486 067)

Фото: предоставлено "Галамарт"

Холодные вечера не за горами, так что очень кстати будут пледы и покрывала PROVANCE. Мягкие, приятные на ощупь, больших размеров, в которые так приятно закутаться целиком… А можно приобрести покрывало и просто как деталь интерьера. Накройте им старый диван – и у комнаты будет совсем другой вид.

Фото: предоставлено "Галамарт"

Комплект качественного постельного белья тоже всегда пригодится. Есть разных расцветок и размеров, а можно взять любые предметы по отдельности: наволочки, пододеяльники, простыни. Все в одном стиле или каждый предмет в разных цветах – как пожелаете.

Фото: предоставлено "Галамарт"

Для оформления окон – стильные шторы и занавески, а на кухню – фартуки, кухонные полотенца, скатерти и прихватки. Маленькие детали, которые, тем не менее, способны в лучшую сторону преобразить комнату.

Фото: предоставлено "Галамарт"

А еще – скатерти, одеяла, подушки и маски для сна… Множество аксессуаров, которые можно прикупить, что называется, впрок. Домой, на дачу, себе, друзьям, родственникам – не смотря на цены и получая лишь удовольствие от шопинга.

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