В больнице Барнаула скончалась пенсионерка, пострадавшая во время взрыва газа

Пострадавшая квартира Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Хозяйка квартиры на улице Молодежной, 37 в Барнауле, где произошел взрыв газа, скончалась в больнице. Информацию подтверждают в региональном СУСКе.

- Дело все равно будет квалифицировано по статье «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека», - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, взрыв произошел 28 июля в квартире на пятом этаже хрущевки. В результате были повреждены внутренние и внешние стены. Работы по восстановлению продолжаются до сих пор. Из людей тогда ожоги получила сама 69-летняя хозяйка квартиры, а также была травмирована девочка, проживающая в соседней квартире – на нее обрушилась перегородка.