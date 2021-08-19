На Алтае будут судить директора базы отдыха, где произошел пожар

Сгоревшая турбаза Фото: газеты «Бийский рабочий»

40-летний директор туркомплекса «Горное солнце» пойдет под суд по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: у него на базе произошел пожар. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- Следствие установило, что ночью 30 июля 2020 года в котельной одного из корпусов туркомплекса произошло возгорание. Факт хранения дизельного топлива в данном помещении, способствовал быстрому развитию пожара с дальнейшим блокированием пути эвакуации продуктами горения и пламенем, - поясняют в ведомстве.

Огонь распространился по всем зданиям корпуса, включая жилую. Постояльцы, размещенные на 2 и 3 этажах (а это более 20 человек), не имели возможности эвакуироваться по лестнице. Они стали выпрыгивать из окон и лоджий.

- При этом люди падали с большой высоты, ударяясь о выступающие части горящего здания и поверхность земли, - добавляют в СУСКе.

Многие получили травмы, а 63-летняя женщина скончалась в больнице.

На стадии предварительного следствия директор базы свою вину не признал. В настоящее время он дожидается суда.