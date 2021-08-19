Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 августа 2021 года составило 51 618

За сутки выписались больше 200 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 августа 2021 года увеличилось на 229 человек и составило 51 618. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 229 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19-23, - говорится в официальной статистике.

При этом если рассматривать данные целиком за все время наблюдения, то в Алтайском крае инфицированы коронавирусом были 67 314 человек. Из них выздоровели 51 618. Скончались 4408.

На лечении в госпиталях остаются 2711 пациентов с положительным тестом и 459 – с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 787, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 200, - говорят в оперштабе.