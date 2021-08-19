Внеплановую проверку комплекса «Планета Q» назначили в Барнауле после многочисленных нарушений

Вечеринки в настоящее время запрещены Фото: Анна СЕМИНА

Региональное управление Роспотребнадзора организовало внеплановую проверку барнаульского развлекательного комплекса «Планета Q», который был замечен за проведением вечеринок, что в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки находится под запретом, пишет ИА «Банкфакс».

- Пока надзорные органы решали, как отреагировать на нарушения противоэпидемических норм, в загородном клубе прошло несколько громких тусовок, - пишет издание.

Несколько раз жители Борзовой Заимки обращались в компетентные органы с жалобами на шум и вечеринки. При этом и сотрудники комплекса не скрывали того, что проводят праздники. Активно анонсировали их в социальных сетях.

Так, к примеру, 23 июля на территории комплекса состоялся фестиваль автозвука и при этом ООО «КУ» и индивидуальный предприниматель Олег Репенко получал предостережение Роспотребнадзора, но запрет был проигнорирован.

В главке МВД подтвердили, что в ночь был рейд во время которого составили протокол. Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения о назначении наказания. Это может быть штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Проверка по линии Роспотребнадзора завершится сегодня, 19 августа. По ее результатам будет принято решение.