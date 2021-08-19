Бывший майнер с барнаульской ТЭЦ-3 показал фото фермы

Так, по словам источника, выглядела первая ферма, обустроенная на ТЭЦ-3

Инсайдер, представившийся СМИ бывшим сотрудником майнинг фермы, созданной с использованием мощностей барнаульской ТЭЦ-3, показал фото своего предприятия, пишет ИА «Банкфакс».

- По его сведениям, организованная бизнес-модель предполагала деятельность отдельной фирмы, владельцы которой могут быть аффилированы с руководством теплоэлектроцентрали, - сообщает источник.

Дело в том, что изначально ферма находилась непосредственно на территории ТЭЦ, но так как это стратегический объект, было принято решение перенести оборудование за пределы станции. Его разместили в прямом смысле за забором, в морских контейнерах и протянули к ним кабель, а также подключили интернет.

- С учетом того, что мощность оборудования, запитанного через забор по кабелю с теплоцентрали, могла составлять 1 МВт (1000 кВт), и оно могло работать круглосуточно, официальная стоимость потребленной энергии только за один год могла превышать 30 млн рублей по соответствующему тарифу, - рассказывает инсайдер.

Однако при этом за каждый 1 кВт.ч, потребленный для добычи «крипты», должностным лицам станции могли платить 1 рубль, что гораздо ниже реальной стоимости энергии. Таким образом, совокупный доход за сутки у некоторых участников схемы мог достигать 24 тысяч рублей. И это без учета заработка на криптовалюте. В год – более 8,5 млн рублей.

Помимо этого часть мощности и площади могли сдаваться в аренду сторонним майнерам. А это дополнительная прибыль.

Все потери руководство станции могло списывать на работу какого-либо оборудования, а по итогу это могло повлиять на формирование тарифа для конечного потребителя.

Накануне СГК уже заявила в своем телеграм-канале, что изложенная в СМИ информация не соответствует действительности, однако официального опровержения не потребовала.