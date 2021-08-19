В Барнауле состоится летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «мастерс»

Фото предоставлено организаторами

19-21 августа 2021 г. в г. Барнауле состоится десятый по счету летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «мастерс». Предварительно, на чемпионат подали заявки более 62 участника, из 10 городов и 8 регионов России.

В первый день соревнований, 19 августа, состоится большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день - супер-спринт с четырьмя огневыми рубежами, а в субботу - 21 августа - командная гонка. Награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в каждой из 4 возрастных групп.

Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, находящийся по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская 69 Л.

Организаторы: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Барнаульский пивоваренный завод, Федерация биатлона Алтайского края.