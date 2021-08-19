Региональные предприятия поддерживают целевое обучение поступающих в АлтГТУ

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Поступающих в АлтГТУ в этом году по целевому набору выросло почти втрое.

«На этапе приоритетного зачисления в рамках целевой квоты в АлтГТУ поступило 49 человек. В прошлом году в рамках целевой квоты всего было зачислено 17 человек, – комментирует ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев, – И по баллам эти ребята превосходят показатели прошлых лет. Целевое обучение предпочли абитуриенты, которые по результатам ЕГЭ могли претендовать на бюджет по общему конкурсу. Однако, материальная помощь работодателя, гарантированное трудоустройство на предприятии стали ключевыми для выбора пути зачисления. Этот выбор нынешние выпускники школ сделали осознанно».

Как отмечают в приемной комиссии, в выпускниках АлтГТУ заинтересованы ИСК «Союз», АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», АО «Алтайвагон», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», ПАО «Россети Сибирь». Большой интерес к целевому обучению своих будущих специалистов проявили и предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли из Хабарского, Алтайского и Павловского районов края, а также из Республики Алтай. По направлениям магистратуры также идет целевой прием. Имеется заказ от предприятий, работающих в сфере строительства, энергетики, машиностроения, IT.

Напомним, целевое обучение дает абитуриенту возможность бесплатно учиться в вузе или колледже, если на учебу его направляет конкретное предприятие или организация.

Гарантом целевого обучения является договор, который заключают орган госвласти региона, работодатель и абитуриент.

В качестве заказчика могут выступать органы госвласти, муниципальные структуры, министерства и ведомства. В случае если работодатель является юрлицом или индивидуальным предпринимателем, заключается трехсторонний договор, в котором организация должна заручиться поддержкой заказчика, т.е. органа госвласти или местного самоуправления.

Целевик, получивший диплом, обязуется отработать в компании, направившей его на учебу, не менее трех лет.