Барнаульское «Динамо» уступило «Тюмени» 0:1

"Динамо" уступило "Тюмени" (фото: пресс-службы "Динамо")

В среду, 18 августа, в Барнауле состоялся матч местного футбольного клуба «Динамо» и «Тюмени». Встреча завершилась с минимальным счетом в пользу гостей.

Напомним, еще совсем недавно, 12 августа, наша команда принимала этого же соперника в рамках 1/64 финала Кубка России и тогда смогла обыграть его. А вот в этот раз гости все же взяли реванш за тот проигрыш. Впрочем, он оказался не насколько впечатляющим.

Практически весь матч «Тюмень», которая все же чуть сильнее «Динамо», никак не могла подступиться к воротам хозяев поля и только лишь на 88-й минуте был забит единственный мяч. В остальном претензий к работе бело-голубых нет – 0:1.

Свой следующий матч барнаульское «Динамо» также проведет дома: 21 августа принимаем «Звезду» (Пермь). Начало в 17.00.