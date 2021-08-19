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Здоровье19 августа 2021 5:01

В Республике Алтай закрыли ковидный госпиталь

Он просуществовал два месяца
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Кош-Агачская больница

Кош-Агачская больница

Фото: предоставлено пресс-службой

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки в Республике Алтай отпала необходимость в ковидном госпитале в Кош-Агачском районе. Принято решение закрыть его, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- Оставшиеся пациенты с улучшением переведены на амбулаторное долечивание, больные средней степени тяжести отправлены в республиканский госпиталь, - рассказывают в районной больнице.

Всего госпиталь в селе Кош-Агач проработал два месяца. За это время в нем пролечились более 200 пациентов с тяжелой формой течения заболевания и осложнениями.

Сейчас необходимости в ковидном госпитале нет и больница возвращается в обычный режим работы.