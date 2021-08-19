Работы по сносу аварийного жилья ведутся в Барнауле

Аварийный дом Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле ведется регламентированная работа по сносу аварийного жилья. Она реализуется в соответствии с градостроительным кодексом, сообщает пресс-служба мэрии.

- Порядок предусматривает направление органом местного самоуправления в адрес собственников уведомлений о сносе дома самостоятельно в течении установленного срока. Если дом не будет снесен собственниками, его переводят в муниципальную собственность, - подчеркивают в администрации.

Далее составляется смета на снос и назначаются непосредственно работы по демонтажу.

При этом полномочия по сносу непригодного для жилья дома появляются у властей только тогда, когда он полностью расселен и оформлен должным образом.

- За пятилетний период 2016-2021 годов в городе снесено 63 аварийных и подлежащих сносу жилых дома, в том числе в текущем году разобрано семь таких домов, выполняются работы по демонтажу еще четырех, - говорит начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Вячеслав Решетняк.

Впереди сознание сметы на снос еще 40 домов.