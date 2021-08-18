Пожилого мужчину до смерти избили в сторожевом вагончике на Алтае

К избиению может быть причастен его коллега Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жестоко избили сторожа одной из компаний Заринского района. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, следователи уже предъявили обвинение мужчине, который может быть причастен к преступлению.

По данным следствия, 9 августа 45-летний обвиняемый поехал в Заринский район, чтобы привезти продукты сторожу предприятия, на котором он трудится. Мужчина по дороге выпивал алкоголь и, приехав к сторожу, начал с ним ругаться.

- На почве личных неприязненных отношений избил 62-летнего мужчину, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника, - отметили в следкоме.

Потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия. Правоохранителям после задержания он рассказывал, что сторож якобы уже был мертв, когда тот приехал с продуктами, но следователям удалось опровергнуть эту версию, и мужчина сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.