Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием полицейского

В аварии погибли супруги из Ставропольского края Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием начальника ГИБДД по Михайловскому району. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, в аварии погибли супруги, которые направлялись с детьми в аэропорт.

Авария произошла ночью 18 августа на участке трассы «А-322» сообщением «Барнаул-Рубцовск» в Шипуновском районе. Автомобиль Hyundai, за рулем которой находился начальник ГИБДД по Михайловскому району, врезался в прицеп припаркованного на обочине грузовика. Известно, что мужчина вез семью из Ставропольского края в барнаульский аэропорт.

- В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, двое детей 9-ти и 12-ти лет, а также 43-летний водитель госпитализированы в медицинское учреждение, - отметили в следкоме.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи выясняют обстоятельства ЧП.

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