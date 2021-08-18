В Барнауле заключенный сбежал из колонии и скрывался в лесу

В Барнауле утвердили обвинительный акт в отношении заключенного Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утвердили обвинительный акт в отношении беглеца. Мужчина сбежал из колонии и длительное время скрывался в лесу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района города.

Барнаулец содержался в исправительном учреждении. В один момент он решился на побег: дождался вечера, перелез через забор и скрылся в лесу. Затем он, понимая, что его будут искать, решил отправиться к супруге, которая живет в другом регионе, но так и не добрался до нее.

- Обвиняемый был задержан сотрудниками Росгвардии, которые попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность, однако их у беглеца при себе не имелось, - отметили в ведомстве.

В отделе полиции, куда его забрали правоохранители, была установлена его личность. Когда выяснилось, что он сбежал из исправительного учреждения, было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд.

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