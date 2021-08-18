Алтайские онкологи призвали жителей региона своевременно обследоваться на рак легких

Рак легких – одно из лидирующих по заболеваемости злокачественных новообразований Фото: Алтайский онкологический диспансер

Онкологи Алтайского края призывают жителей края своевременно проходить обследования на наличие злокачественных опухолей в легких. Как сообщили в пресс-службе краевого онкоцентра, рак легких – одно из лидирующих по заболеваемости злокачественных новообразований.

- Болезнь долго может протекать скрыто, симптомы (кашель, одышка, кровохарканье, боли в грудной клетке, повышение температуры тела) появляются, когда опухоль уже имеет множество метастазов. Запущенный рак легкого может убить человека или сделать его глубоким инвалидом за считанные месяцы, - отмечают в пресс-службе медучреждения.

Ежегодно только в нашем регионе выявляется около 1,5 тысячи пациентов с раком легких и лишь у 27% заболевание находят на ранней стадии. В большинстве случаев (90%) причиной рака становится курение, реже – наследственность или влияние окружающей среды. Сейчас врачам доступны новые методы лечения, но успех зависит от того, насколько вовремя нашли опухоль.

Если рак диагностирован на первой стадии, то пятилетняя выживаемость может достигать 70-90%, на второй – не выше 60%, на четвертой – 10%. Поэтому важно проходить диспансеризацию и профосмотры.