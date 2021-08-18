Больше 67 тысяч заболевших ковидом зарегистрировано на Алтае

За сутки в крае выявили еще 271 случай Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвержден еще 271 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано больше 67 тысяч зараженных.

Общая статистика по ковиду в Алтайском крае на 18 августа выглядит следующим образом:

- 67045 заболевших;

- 51389 выздоровевших;

- 4383 умерших (+24 за сутки): 3309 – из-за инфекции, 1074 – по иным причинам;

- 2817 человек с ковидом и414 с вирусной пневмонией проходят лечение в ковидариях;

- 789 больных находятся в тяжелом состоянии, 210 из них подключены к ИВЛ;

- 38 бессимптомных вирусоносителей и 562 человека с пневмонией наблюдаются на дому;

- 1,8 млн человек обследовано на ковид;

- 123 663 жителя региона пока получили первую прививку, 445 284 - обе; 825 человек ревакцинировались.

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Прививку можно поставить в любом центре профилактики (подробнее)