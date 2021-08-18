Первый эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле подготовят осенью

Сейчас проводится исследование пассажиропотока Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле обсудили развитие общественного транспорта. Как стало известно на совещании в городской администрации, первый эскиз новой маршрутной сети появится уже ноябре этого года, пишет пресс-центр мэрии.

В июне власти Барнаула заключили с компанией ООО «Центр экономики инфраструктуры» контракт на разработку проекта комплексной схемы транспортного обслуживания. Аналитики уже начали собирать данные.

Как рассказал замдиректора компании Евгений Алексеев, сейчас проводится исследование пассажиропотока: выясняется, в какое время и сколько людей движутся в каждом из районов города. В сентябре специалисты проведут соцопрос с помощью телефонного обзвона и работы в соцсетях, чтобы узнать мнение горожан о маршрутах. Также жители Барнаула смогут внести свои предложения. В ноябре будет подготовлен первый эскиз будущей маршрутной сети, после чего его обсудят, и в феврале следующего года будет готов полноценный итоговый проект.

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