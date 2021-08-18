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Происшествия18 августа 2021 7:37

Алтайские спасатели эвакуировали от Белухи восьмилетнюю девочку

У девочки подозрение на острый аппендицит
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Прибывшие на вертолете медики Центра катастроф доставили девочку в ЦРБ

Прибывшие на вертолете медики Центра катастроф доставили девочку в ЦРБ

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 августа в Усть-Коксинском районе спасатели провели эвакуацию восьмилетней жительницы Барнаула. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, у ребенка подозревают острый аппендицит.

Эвакуация проходила с поисково-спасательного поста «Ак-Кем» у подножия Белухи. Девочка находилась с родными туристическом походе, когда внезапно её состояние ухудшилось. Родственники обратились за помощью к пограничникам, в ходе осмотра фельдшер заподозрил острый аппендицит у малышки.

Прибывшие на вертолете медики Центра катастроф доставили девочку в ЦРБ.