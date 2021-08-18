Глава барнаульского комитета по энергоресурсам и газификации покидает пост

Александр Кощеев занимает пост главы комитета с апреля 2015 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле освобождается пост председателя комитета по энергоресурсам и газификации администрации города. Как сообщает «Банкфакс», Александр Кощеев по собственному желанию подал в отставку.

Информацию уже подтвердили в пресс-службе мэрии. Сейчас Кощеев находится в отпуске с последующим увольнением. О причинах ухода чиновника ничего неизвестно, но некоторые наблюдатели считают, что отставка может быть неким образом связана с сентябрьскими выборами в краевой парламент.

- Нельзя не отметить, что уже в ближайшие два месяца город должен будет войти в отопительный сезон, и уход такого чиновника в этой связи выглядит не слишком своевременным, - подчеркивает издание.

Александр Кощеев занимает пост главы комитета с апреля 2015 года.

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