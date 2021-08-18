У слушателей Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров проходят международные онлайн-стажировки

Первыми слушателями программы стали около 70 человек Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае в этом году впервые запустили Губернаторскую программу переподготовки инженерных кадров для промышленного и энергетического комплексов Алтайского края. Первыми ее слушателями стали около 70 руководителей производства, специалистов конструкторско-технологических и технических служб, производственных отделов промышленных предприятий и организаций Алтайского края.

С 16 августа слушатели принимают участие в международных онлайн-стажировках. В рамках обучения по программе «Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда» в формате онлайн инженеры из Барнаула, Рубцовска и Бийска встречаются с представителями компаний KUKA, BOSCH, Phoenix Contact и др. Так, специалисты компании BOSCH провели виртуальную экскурсию, познакомили с производством и разработками.

Сегодня слушатели смогут пообщаться с представителями компании KUKA – одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных решений для автоматизации, и обсудить вопросы внедрения промышленных роботов на предприятии.

Обучение продлится 3,5 месяца и пройдет без отрыва от производства. Занятия проводят эксперты, практикующие специалисты, ведущие преподаватели АлтГТУ в формате лекций, практических занятий, деловых игр, мастер-классов. Завершится обучение итоговой аттестацией.