Два барнаульца получили срок за взятку полицейскому

Они пытались избежать наказания за наркотики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили двух жителей города за дачу взятки сотруднику полиции. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, мужчины хотели избежать уголовной ответственности.

По данным следствия, в мае 2018 года 39-летний и 37-летний барнаульцы купили наркотик для личного употребления в одном из районов города. После покупки их остановили полицейские и во время досмотра нашли запрещенное вещество.

- Чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотического средства, мужчины передали в качестве взятки одному из полицейских денежные средства в размере 17 тысяч рублей, - отметили в следкоме.

Свою вину горожане признали. Так как на момент суда они уже отбывали срок, суд вынес окончательное наказание: 2 года и один месяц, 8 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.