Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 4:23

Бийская прокуратура проводит проверку после истории с девочкой-инвалидом

Подросток сломала обе ноги в ожидании спецколяски
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток сломала обе ноги в ожидании спецколяски. Фото: прокуратура АК

Подросток сломала обе ноги в ожидании спецколяски. Фото: прокуратура АК

Прокуратура Бийска проводит проверку по сообщению в СМИ о нарушении прав девочки-инвалида, пишет пресс-центр ведомства. Ранее стало известно, что девочка не дождалась специальной коляски, из-за чего сломала обе ноги.

- Прокуратурой города Бийска по сообщениям в средствах массовой информации о нарушении прав несовершеннолетней жительницы г. Бийска, являющейся инвалидом, организована проверка по факту длительного необеспечения техническими средствами реабилитации (инвалидным креслом-коляской), - отмечают в пресс-службе.

Если после проверки будут основания, то будет принят весь комплекс мер реагирования.

Напомним, по словам матери 13-летней девочки, семья уже два года пытается добиться кресла. Предоставить его должен Фонд социального страхования. Своими силами купить коляску очень накладно – она стоит 300 тысяч рублей, а обычное инвалидное кресло ребенку не подходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочка из Бийска сломала обе ноги в ожидании инвалидной коляски

На протяжении двух лет ей не могут предоставить положенное по закону кресло (подробнее)