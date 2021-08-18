Бийская прокуратура проводит проверку после истории с девочкой-инвалидом

Подросток сломала обе ноги в ожидании спецколяски. Фото: прокуратура АК

Прокуратура Бийска проводит проверку по сообщению в СМИ о нарушении прав девочки-инвалида, пишет пресс-центр ведомства. Ранее стало известно, что девочка не дождалась специальной коляски, из-за чего сломала обе ноги.

- Прокуратурой города Бийска по сообщениям в средствах массовой информации о нарушении прав несовершеннолетней жительницы г. Бийска, являющейся инвалидом, организована проверка по факту длительного необеспечения техническими средствами реабилитации (инвалидным креслом-коляской), - отмечают в пресс-службе.

Если после проверки будут основания, то будет принят весь комплекс мер реагирования.

Напомним, по словам матери 13-летней девочки, семья уже два года пытается добиться кресла. Предоставить его должен Фонд социального страхования. Своими силами купить коляску очень накладно – она стоит 300 тысяч рублей, а обычное инвалидное кресло ребенку не подходит.

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