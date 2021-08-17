Федеральную трассу за пять лет капитально отремонтируют на Алтае

Ремонт дороги Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Федеральную дорогу Барнаул - Павловск - Казахстан планируют привести в нормативное состояние в течение пяти лет. Об этом стало известно во время рабочей поездки глава региона Виктор Томенко на асфальтобетонный завод в Мамонтовском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Из федерального бюджета в этом году выделяют порядка 1,3 миллиарда рублей на содержание этой дороги, а также на капитальный ремонт участков протяженностью 44 километра, рассказал заместитель начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Владимир Дубровский. По его оценке, при темпе в 40-45 километров в год дорога будет приведена в нормативное состояние в течение пяти лет, – отметили в пресс-службе.

Большую часть продукции нового асфальтобетонного завода направляют на ремонт этой федеральной трассы. Завод, способен выпускать до 60 тонн продукции в час, до 2 тысяч тонн за смену.