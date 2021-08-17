Две девушки пострадали в ДТП на Алтае

Автомобиль опрокинулся Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай на 785 километр Чуйского тракта опрокинулся автомобиль Honda Torneo. В ДТП пострадали два человека, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что за рулем иномарки находился 18-летний житель села Улаган, у которого нет прав. При движении в направлении Горно-Алтайска, молодой человек не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием машины, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: 16-летняя жительница Горно-Алтайска и 17-летняя жительница села Балыктуюль. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя.