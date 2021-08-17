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Общество17 августа 2021 13:57

Участок улицы Чкалова перекроют в Барнауле

Движение ограничат до конца недели
Константин Санталов
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Ограничения связаны с проведением работ по асфальтированию дороги

Ограничения связаны с проведением работ по асфальтированию дороги

Фото: Константин Санталов

В Барнауле до конца недели перекроют участок улицы Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– В Барнауле с 8 часов 18 августа до 22 часов 22 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания №64 по проспекту Красноармейскому до здания №89 по улице Чкалова, – отметили в горадминистрации.

Ограничения связаны с проведением работ по асфальтированию дороги в месте ремонта участка тепловой сети. Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.