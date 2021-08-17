Барнаульцев осудили за взятку полицейскому

Их приговорили к реальному сроку Фото: Олег УКЛАДОВ

Двух жителей Барнаула признали виновными в даче взятки полицейскому, сообщает краевой Следком.

– Следствие и суд установили, что в мае 2018 года мужчины купили наркотическое вещество для личного употребления. После того, как осужденные забрали наркотик в одном из районов Барнаула, их остановили полицейские, которые в ходе досмотра нашли запрещенное вещество. Чтобы избежать уголовной ответственности мужчины передали одному из полицейских 17 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

Барнаульцы признали свою вину, ранее они уже уже были судимы за наркотики. В этот раз одного из мужчин приговорили к 2 годам 1 месяцу, а другого к 8 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.