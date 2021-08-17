В Барнауле задержали мужчину с героином

Мужчину задержали, когда он шел домой Фото: Олег УКЛАДОВ

33-летнего барнаульца задержали по подозрению в хранении героина. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Во время личного досмотра у подозреваемого было изъято вещество, которое в дальнейшем экспертиза определила как наркотик синтетического происхождения – героин массой 0,95 грамма, – добавили в ведомстве.

Мужчина признался, что заказал запрещенное средство через мессенджер. Получив координаты закладки, он проследовал на указанный адрес, забрал упакованный в изоленту наркотик и отправился домой. По пути его задержали полицейские.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».