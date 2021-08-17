Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 17 августа 2021 составляет 4359

Количество зараженных коронавирусом также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 17 августа скончались 4359 человек с коронавирусом, в том числе 3287 случаев от COVID-19, 1072 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 26 человек с коронаврусом. 22 скончались из-за COVID-19, а 4 по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 66774, в том числе 4614 детей.

Из общего числа заболевших 849 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 41491 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 66774 заболевших: 15815 – у больных внебольничной пневмонией, 42492 – у заболевших ОРВИ, в 8467 случаях – бессимптомное течение.

Всего на коронавирус в Алтайском крае обследовали более 1,8 млн человек.